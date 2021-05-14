Aydın'da dayısının bıçakla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dayısının bıçakladığı kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dayısının bıçakladığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde R.H. ile yeğeni G.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle R.H, G.B'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.B'yi Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol