Aydın'da damdan düşen kadın yaralandı Çine ilçesinde damdan düşen 39 yaşındaki kadın yaralandı.

Çine ilçesinde damdan düşen 39 yaşındaki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaova Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Baysal, damda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Baysal, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadın, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA