Aydın'da dağda yollarını kaybeden 2 kişiyi jandarma buldu
26.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:06
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktıkları dağda kaybolan 2 kişi, jandarma tarafından bulundu.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktıkları dağda kaybolan 2 kişi, jandarma tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bağarcık Mahallesi Çörtlen mevkisinde yollarını kaybeden Ö.A ve H.A jandarmadan yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren arama sonucu 2 kişiye ulaştı.
Kaybolanların herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez