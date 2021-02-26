Aydın'da dağda yollarını kaybeden 2 kişiyi jandarma buldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktıkları dağda kaybolan 2 kişi, jandarma tarafından bulundu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktıkları dağda kaybolan 2 kişi, jandarma tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bağarcık Mahallesi Çörtlen mevkisinde yollarını kaybeden Ö.A ve H.A jandarmadan yardım istedi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren arama sonucu 2 kişiye ulaştı.

Kaybolanların herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez