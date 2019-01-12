Aydın'da 'Cumhur İttifakı' Adaylarını Hamza Dağ Açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Dağ, "2019 yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.

AK Parti'nin 'Aydın Aday Tanıtım Toplantısı', Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ve Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Salonu dolduran binlerce partili 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı.

'MİLLETİN PARASINI BİLLBOARD REKLAMINA AYIRAMAZSINIZ'

Salonu dolduranlara seslenen Hamza Dağ, "2019 yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Milletimize bundan bahsedeceğiz. Milletimize rakip siyasi parti adaylarının da bunlardan bahsetmesini isteyeceğiz. Biz Aydın'da toplamda 30 milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aydın'a geldiğimde ilk dikkatimi çeken billboardlardaki ilanlar ve reklamlar oldu. Milletin parasını reklamlara ayırmak, hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir. Eğer kendi cebinizden o ilanları veriyorsanız, o pankartları asıyorsanız, ben bunu anlarım. Ama bu milletin parasıyla bunları yapıyorsanız, bunun hesabını bu millet, bunun hesabını bu dünyada veya öbür dünyada soracak. Aydın'da CHP'li belediyelere baktığımızda, borç batağı altında olduğunu görüyoruz. Didim Belediyesi'nin borcundan dolayı, belediye binası bile hacizlidir. Kuşadası, borç batağı içindedir. Bize şunu diyecekler; 'Madem borç batağı var niye belediyeleri istiyorsunuz?' Bizim işimiz gücümüz; bugüne kadar siz borçlandınız biz ödedik. Sizin borçlandığınız yerleri ödemesini de bilir, Allah'ın izniyle hizmet de veririz" dedi.

Konuşmanın ardından Hamza Dağ, tek tek adayları açıkladı. MHP'nin daha önceden Aydın Büyükşehir Belediye Adayı olarak gösterdiği, ittifak sonrası adaylığını geri çektiği Ümmet Akın, Cumhur İttifakı'nın Efeler İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. İttifakın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Savaş oldu. Daha önce CHP'den aynı ilçede belediye başkanlığı yapan Mümin Kamacı da, AK Parti tarafından Didim'de aday olarak açıklandı.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Mustafa Savaş, "Aydın'da, 'Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Aydın'ımıza birlikte sahipleneceğiz. Aydın'ımızı birlikte yöneteceğiz. Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart akşamı gerçekleşecek demokrasi mücadelesinde zaferle çıkmak için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

Aydın'da 10 ilçede AK Parti belediye başkan adayı gösterirken, 7 ilçede ise MHP'li adaylarla seçime girilecek.

ADAYLARIN İSİMLERİ

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Çine: Celal Özden

Didim: Mümin Kamacı

Kuşadası: Fuat Akdoğan

Koçarlı: Nedim Kaplan

Kuyucak: Metin Ertürk

Köşk: Nuri Güler

Sultanhisar: Ertegün Ünal

Yenipazar: Suat Menderes

MHP'nin ilçe belediye başkan adayları ise şu isimler:

Efeler: Ümmet Akın

Germencik: İsmet Akın

İncirliova: Gürşat Kale

Karacasu: Zeki İnal

Karpuzlu: Hilmi Dönmez

Nazilli: Haluk Alıcık

Söke: Beliğ Azbazdar

Açıklanan adaylar Hamza Dağ ile birlikte ellerini havaya kaldırarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi, büyük alkış aldı. - Aydın

Kaynak: DHA