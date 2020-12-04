Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
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Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması

04.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:57

Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması Aydın'ın Nazilli ilçesinde cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlara Covid-19 önlemleri kapsamında HES kodu (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapıldı.

Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlara Covid-19 önlemleri kapsamında HES kodu (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapıldı. Kaymakamlık kararı kapsamında başlatılan uygulamayla cuma namazına gelen vatandaşların kurallara uydukları görüldü.

Nazilli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında alınan karar gereği cuma namazı kılmak için ilçedeki camilere ve kapalı pazaryerine gelen vatandaşlara ilçe müftülüğü personelleri tarafından HES kodu sorgulaması yapıldı. Cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara tek tek HES kodu sorgulaması yapılırken, sorgulama sonucunda içeriye alınan vatandaşlar cuma namazı kıldı.

Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, cami girişlerinde uygulanan HES kodu sorgulaması ile ilgili olarak, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Nazilli'de bugün camilerimize girişte HES kodu uygulaması başlamıştır. Burada gaye sağlık durumu iyi olmayan, yani hasta olan cemaatimizin kardeşlerimizin cumaya gelmemeleri, ayrıca HES kodu uygulamasının biraz daha yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Cuma namazı toplu ibadet olduğu için hasta olan kardeşlerimiz cuma namazına iştirak etiklerinde başkasına bulaştırma ihtimali olduğundan bunun yerinde ve faydalı bir karar olacağı için uygulama başlamış ve bundan böyle de uygulamaya devam edilecek" diye konuştu.

Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması
Cuma namazı öncesi HES kodu sorgulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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