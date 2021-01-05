Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

05.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:40
Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre S.K'nin (14) cinsel istismara uğradığına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

Çocuğa ulaşan ekipler, pedagog eşliğinde aldıkları ifade doğrultusunda aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ailesinin S.K. hakkında bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Pınar Gültekin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Enis Arıkan
Spor Ryan Babel Ömer Bayram Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:44:38. #1.14#
title