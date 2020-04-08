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Sultanhisar, Aydın, Ekonomi

Aydın'da çilek üreticilerinin sorunları çözülecek

Aydın'da, üretim yapan çilek üreticilerinin Korona virüs salgınından en az seviyede etkilenmeleri için gerekli önlemler alınacak.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:11
Aydın'da çilek üreticilerinin sorunları çözülecek

Aydın'da, üretim yapan çilek üreticilerinin Korona virüs salgınından en az seviyede etkilenmeleri için gerekli önlemler alınacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Sultanhisar'daki çilek üreticilerini ziyaret etti. Sultanhisar'ın Atça ilçesindeki çilek üreticilerini ziyaret eden Ökdem, üreticilerin Korona virüs salgınından dolayı bir takım sıkıntılar içinde olduğunu, yaşanan sorunların çözümü için gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti.

Aydın'da çilek sezonunun başlaması ile Aydınlı üreticiler hasada başladı. Üreticileri ziyaret eden Ökdem, üretim ile ilgili bilgi alarak, aynı zamanda üreticilerin taleplerini dinledi.

Dünyayı saran Korona virüs salgını sebebi ile etkilenen ihracat ve iç pazardaki ürün satışı değerlendirildi.

Sahada görülen sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Ökdem, "Üreticilerden gelen, şehirler arası giriş çıkışların yasak olması dolayası ile şehir dışından ürün almaya gelen yüksüz alıcıların şehre giriş durumunda sıkıntı oluyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük. Şehir dışından ürün almaya gelen nakliye araçlarına gerekli kolaylık sağlanmaktadır. Problem yaşamaları durumunda 155'i arayarak yardım isteyebilecekler" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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