Son dakika haberi | Çıkan yangında bir kişi öldü
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Son dakika haberi | Çıkan yangında bir kişi öldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bağ evinde çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bağ evinde çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yazıdere Mahallesi Ova mevkisindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına aldıktan sonra eve giren ekipler, Ersel Savaş'ın (52), hayatını kaybettiği belirlendi.

Savaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yazıdere Mahallesi Muhtarı Davut Noyan, patlama sesini duyduktan sonra olay yerine geldiğini söyleyerek, "İlk patlama sesinin ardından bir patlama sesi daha duydum. Mahalledeki vatandaşlar, yangın olduğunu söyledi. Ben de itfaiye ve jandarmayı arayarak bilgi verdim." dedi.

Bu arada, Savaş'ın başka bir mahallede ikamet ettiği, zaman zaman bağ evine gelerek, tarlasını suladığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Çıkan yangında bir kişi öldü
Son dakika haberi | Çıkan yangında bir kişi öldü
Son dakika haberi | Çıkan yangında bir kişi öldü
Son dakika haberi | Çıkan yangında bir kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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