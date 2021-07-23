Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1628 Sokak'ta bulunan M.Ö'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan M.Ö. ile K.E, yangını söndürmeye çalışırken içeride mahsur kaldı. Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan M.Ö. ile K.E, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ö. ile K.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından evde soğutma çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol