Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
05.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:30

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Yenice Mahallesi'nde Akın-Ergül Dede çiftine ait evin çatısında kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların koltukların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin başka evlere sıçraması ihtimali nedeniyle bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz de gönderildi.

Mahallelinin de evlerinden hortum çekerek müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Tamamen yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşı döken Ergül Dede, "Çatı yapılırken, kaynak eşyaların üstüne sıçradı. Ev boş olsa içim yanmayacak. 53 yıllık hatıram yandı" dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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