Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (4)

3 EV KÜL OLDUAydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangında tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu.