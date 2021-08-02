Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (4)
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Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (4)

Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (4)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

3 EV KÜL OLDUAydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangında tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu.

3 EV KÜL OLDU

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangında tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Orman işçileri ve itfaiye personellerinin karadan yürüttüğü çalışmalara vatandaşlarda destek olurken, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, söndürme çalışmalarını yakından takip ettiği belirtildi.  

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

 


Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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