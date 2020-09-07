Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'da iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile yaralandı.

Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
07.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:04

Aydın'da iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile yaralandı.

Güzelhisar Mahallesi'nde çay ocağı işleten İ.D ile pide salonu bulunan A.K arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D, tabanca ile A.K'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İ.D, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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