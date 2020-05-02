Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
02.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:48

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kişi arasındaki silahlı kavgada, av tüfeğiyle vuralan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kişi arasındaki silahlı kavgada, av tüfeğiyle vuralan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hıdırbeyli Mahallesi İçer mevkisinde, aralarında husumet bulunan C.M. (20) ile Aziz Akbıyık (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.M, yanındaki av tüfeğiyle Akbıyık'ı vurdu.

Olay yerine gelen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Akbıyık, hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.M, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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