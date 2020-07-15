Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
15.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:24

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'nin üst kesimlerinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 20 arazöz yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 50 yangın söndürme işçisi de müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangında, 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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