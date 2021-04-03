Aydın'da çıkan ev yangınında yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın dumanı görüp yardıma koşan komşuları tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın dumanı görüp yardıma koşan komşuları tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 62 Sokak'ta oturan 90 yaşındaki Sevim Dağlı'nın evinde, bakıcısının olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanı gören komşuları, eve girerek yaşlı kadını çıkardı.

İhbar üzerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın, evin mutfak bölümünde hasara neden oldu. Medine İşçi'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan yangının mutfaktaki ocaktan çıkmış olabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı