Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Efeler Mahallesi 1318 Sokak'ta Yusuf Bulgan (20) ile M.G. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, Bulgan'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Bulgan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol