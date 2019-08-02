Aydın'da çifte yangın

Aydın'ın Çine ve Yenipazar ilçelerinde dağlık arazide çıkan iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çine Akçova Mahallesindeki dağlık arazide ve Yenipazar Donduran Mahallesindeki zeytinlik arazide saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, Yenipazar Donduran Mahallesindeki yangına bir yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA