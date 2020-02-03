Aydın'da çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu
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Aydın'da çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu

Aydın'ın Kapuzlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulundu.

03.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:14
Aydın'da çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu

'ın Kapuzlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, 'nde yaşayan Cevdet Kocabağ, 5 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 dana ve 2 ineği Şehit Dağı mevkisinde buldu.

Kulak küpesi numaralarından tespit edilen büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kocabağ, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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