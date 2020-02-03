Aydın'da çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu
Aydın'ın Kapuzlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulundu.
Aydın'ın Kapuzlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Abak Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Kocabağ, 5 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.
Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 dana ve 2 ineği Şehit Dağı mevkisinde buldu.
Kulak küpesi numaralarından tespit edilen büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Kocabağ, jandarma ekiplerine teşekkür etti.