Aydın'da çiftçilere düve alım desteği verilecek

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 40 hibeli damızlık düve alım desteği müracaatlarının başladığını duyurdu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Başvurular tarım il-ilçe müdürlüklerine 07-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuracak yetiştiricinin 05 Kasım 2020 tarihinden önce TURKVET'e kayıtlı olması gerekir. Bakanlıkça belirlenen gebe düve fiyatı 14 bin TL/baş, 8-15 aylık boş dişi sığır 8 bin TL/baş üzerinden yüzde 40 hibe verilir. Karar yayım tarihinden önce en az 8 aylık dişi sığır ve mandalar dahil olmak üzere kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Mücbir sebepler dışında 2 yıl içerisinde alınan hayvanlar satılamaz. Ölüm ve mecburi kesimlerde en geç 90 gün içinde Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar konulur. Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar'ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır." ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı