Aydın'da çiçek satışları beklentinin altında kaldı

AYDIN (İHA) - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çiçek tezgahlarını Sevgililer Günü telaşı sardı. Satışların beklentinin altında kalması ise çiçekçilerin umutlu bekleyişini yarınlara bıraktı.

Aydın'da birçok sektör Sevgililer Günü'nü dört gözle beklerken, çiçek tezgahlarını da tatlı telaş sardı. Sevgilileri mutlu etmek için bütün hazırlıklarını yapan çiçekçiler, satışların artmasını da umutla beklerken, bu yıl hediyelerin ikinci plana atıldığına dikkat çekti. Önceki yıllara göre çiçek satışlarının düştüğünü ve beklentinin altında kaldığını ifade eden çiçekçi Sema Demirdelen, sevgililerin sembolü haline gelen kırmızı gülün tanesinin 25 TL, nergis demetinin ise 10 TL'ye satıldığını ifade etti.

10 yıldır çiçekçilik yaparak geçimini sağladığını ifade eden çiçekçi Sema Demirdelen, Sevgi Yolu üzerindeki tezgahında sabahın erken saatlerinden beri beklediğini fakat satışların düşük olduğunu ifade ederek "10 yıldır çiçek satıyorum. Daha çok yazlık bölgelerde tek satış yapıyorum. Orada daha çok satış oluyordu. Aydın'a yeni taşındım, daha önce İzmir'de satış yapıyordum. Sağolsunlar belediyeden çok ilgilendiler ve izin alarak burada tezgahımı açtım. Sevgililer Günü'nde satışların artmasını bekliyordum ama maalesef bu yıl satışlarımızda bir artış olmadı. Nergislerin demeti 10 TL, güller 25 TL ama alan yok. Vatandaşlar pahalı diye almıyor. Ekonomik durum dolayısıyla herkes hediye işini ikinci plana atmış durumda. Çiçekleri soran fazla ama alan yok. İnşallah bugün satışlar artar diye umut ediyorum" dedi. - AYDIN