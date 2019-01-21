Aydın'da CHP'den İstifalar

Aydın'ın Söke ilçesinde, eski ilçe başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi CHP'den istifa etti.

Toplu olarak Söke Adliyesi'ne gelen partililer, istifa dilekçelerini Söke İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

İstifa eden grup adına açıklama yapan eski CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan, genel merkez ve Aydın il yöneticilerinin yanlışları nedeniyle istifa ettiklerini söyledi.

Aydın ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa, başarı, ön seçim, yerele uygun aday kriterlerinin dikkate alınmadığını öne süren Durukan, "Belirlenen adayın hangi kriterlere göre seçildiğinin, tercih edilmeyen adayın neden tercih edilmediğinin belli olmadığı, başarı ile çalışıp hizmet etmiş dürüst, namuslu, çalışkan belediye başkanları ile neden yola devam edilmediğinin sebebi izah edilmemiştir. Önümüze kim etkili ve yetkili birisinin adamı ise onun aday gösterildiğinin söylenildiği adaylar konmuştur." dedi.

- "Parti Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür"

Parti içinde demokrasi, şeffaflık ve adaletin kalmadığını savunan Durukan, şunları kaydetti:

"Aydın yerelinde parti Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür. İlçe yönetim kurulu olarak görev yaptığımız 4 yıl boyunca Söke örgütüne hiç gelmemiş, yöneticileri hiç arayıp sormamış, kendisinden 18 Ekim 2018 tarihinde makamına giderek nezaket ziyareti için istemiş olduğumuz randevuya cevap bile vermemiş, işine gelince örgütten işine gelen kişiyle görüşüp onun dışında örgütle işi olmamış Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın'da genel merkezce sözüne en çok itibar edilen kişi olmuştur."

"Bize başka yol bırakmadılar"

Durukan, gönülden bağlı oldukları partilerinden dışlandıklarını, bu sağlıksız yapının dışına çıkmaktan başka yol kalmadığını aktardı.

"Bu seçimde oy vermeyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisinden bu sözlerimizle tepki göstererek istifa ediyoruz." diyen Durukan, "Partinin bir gün çağın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun, modern, gerçek bir halk partisi kimliğine dönüşeceği umuduyla partimizden ayrılıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA