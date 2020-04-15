Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2) - Haberler
Nazilli, Aydın, Güncel

Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)

NAZİLLİ'DE 150 TAHLİYEİnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ndeki mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı.

15.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:38
Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)

NAZİLLİ'DE 150 TAHLİYE

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ndeki mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı. Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliyeler başladı. Nazilli ilçesindeki ceza ve tutukevinde bulunan 150 mahkumun af kapsamında tahliye edileceği öğrenildi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Nazilli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, cezaevine çıkan yolları barikatlar ve polis araçlarıyla kapattı. Hiçbir sivil aracın ve vatandaşın geçişlerine de izin verilmedi. Tahliye edilen mahkumlar memleketlerinin durumuna göre Karacasu Birlik, Sultanhisar Birlik, Kuyucak Birlik, Bozdoğan Birlik, Nazilli Birlik Minibüsleri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu edildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gün içinde 2 kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Haberler
Gün içinde 2 kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Sosyal medyada paylaşılan Boğaz'da yunus görüntülerinin aslı ne? Konunun uzmanı anlattı Haberler
Sosyal medyada paylaşılan Boğaz'da yunus görüntülerinin aslı ne? Konunun uzmanı anlattı
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Haberler
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu Haberler
Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Haberler
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip Haberler
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Sezen Aksu Eda Taşpınar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 19:01:40. #1.14#
title