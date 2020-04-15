Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladıAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evinde bulunan mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı.

Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evinde bulunan mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı. Nazilli ilçesinde bulunan ceza ve tutuk evinde bulunan 150 mahkumun af kapsamında tahliye edileceği öğrenildi.

Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bu gece tahliyeler başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de 150 mahkumun tahliye edilmesi için işlemlerin tamamlanması ile birlikte Ceza evinden tahliyeler başladı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Nazilli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri cezaevine çıkan yolları barikatlar ve polis araçlarıyla kapattı. Hiçbir sivil araçların ve vatandaşların geçişlerine de izin verilmedi. Tahliye edilen mahkumlar memleketlerinin durumuna göre Karacasu Birlik, Sultanhisar Birlik, Kuyucak Birlik, Bozdoğan Birlik, Nazilli Birlik Minibüsleri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu edildi.

Kaynak: DHA