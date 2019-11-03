Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

03.11.2019 20:48

Aydın'da, hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "kasten yaralama", "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden A.T'nin yerini tespit etti.

Hükümlünün Zafer Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, A.T'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA