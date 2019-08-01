Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'da, hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K'nin Zafer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA