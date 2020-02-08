Aydın'da cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hükümlü bulundukları cezaevinden firar eden A.B, H.K. ve İ.R'nin ilçede saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
A.B'nin 2 yıl, H.K'nin 11 yıl 8 ay ve İ.R'nin 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.