Aydın'da çevrecilerden JES'ler kapatılsın eylemi

AYDIN (DHA) - AYDIN'da, bir araya gelen çevre dernekleri, İklim Adaleti İçin Küresel Eylem Günü kapsamında, ellerinde dövizler ve çalan davul eşliğinde yürüdükleri bir jeotermal tesis önünde eylem yaptı. Çevreciler, eylemde, ' Aydın'da JES istemiyoruz" dedi.

Aydın'da ' Büyük Menderes İnisiyatifi Aydın Bileşenleri' adı altında bir araya gelen çevre dernekleri, İklim Adaleti İçin Küresel Eylem Günü kapsamında Aydın-İzmir karayolu kenarında toplandı. Yaklaşık 70 kişilik çevreci grup, "JES'ler kapatılsın', 'Aydın'da JES'leri istemiyoruz' sloganları atıp, 'Zaman daralıyor, iklimi değil sistemi değiştir, eko kırım suçtur, havamızı suyumuzu zehirleyen jeotermal santrallere hayır', 'Endüstriyel tarıma son verilsin', ve "Fosil yakıtlara hayır' yazılı dövizler açtı.

"Artık yeter söz Aydın halkınındır" diyen Aydın, kentte JES istemediklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından çevreciler, dağıldı.