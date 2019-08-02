Aydın'da çevrecilerden JES ihaleleri öncesi basın açıklaması

AYDIN'da 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak olan ihale öncesi, çok sayıda çevrecinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. CHP milletvekillerinin de katıldığı basın açıklamasında çevreciler, ellerinde döviz ve zeytin dalları ile slogan attı.

Aydın'ın 16 ilçesini kapsayan ve 110 jeotermal saha çalışması için 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ihale öncesi, çevreciler dün akşam saatlerinde basın açıklaması yaptı. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP), Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen basın açıklamasına Aydın ve ilçelerinin yanı sıra, Manisa, Denizli ve İzmir'den de gelen çok sayıda çevreci katıldı. Atatürk Kent Meydanı'ndaki eylemde, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü ve STK temsilcileri de yar aldı. Ellerinde döviz ve zeytin dalları ile alana gelen kadınlar, 'Havamıza suyumuza dokunma', 'Kanser olmak istemiyoruz' sloganları attı. Çocukların da aralarında bulunduğu kadınlardan oluşan bir grup ise yere oturarak eylem yaptı.

'HEP BERABERİZ'

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili yaptığı konuşmada, "Şu anda Aydın'dan, Manisa'dan, Turgutlu'dan ve Denizli'den olmak üzere birçok il ve ilçeden yürekli insanlar buraya gelmiş. Havasını, suyunu ve toprağını kurtarmak için gelmiş. Bizim topraklarımız birinci sınıf tarım toprağı ve bizlerde birinci sınıf insanlarız. Jeotermalle mücadele için bundan sonra hep beraberiz" dedi.

'HEPİMİZ TEK BİR ŞEY İSTİYORUZ'

Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay ise "Hepimiz bir tek şey istiyoruz. Temiz bir çevre istiyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Özgürce temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Anayasal hakkımız olan bunu kullanmak istiyoruz. Ama birileri bunu istemiyor. Kızılcaköy'de yapılacak olan jeotermal santralinin 350 milyon dolarlık ihalesi çıkmış. Kızılcaköy'de jeotermal santralini kuracaklar. Valiliğin hemen arkasında 2 tane kuyu açtılar. Kalfaköy, Yılmazköy'de de var, biz nasıl yaşayacağız. Bu hakkımızı elimizden aldırmayacağız. Jeotermal santralleri yaparak çok kısa sürede para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda değiliz, direneceğiz" diye konuştu.

'12 AYDIR NÖBETTEYİZ'

Kızılcaköylü Gülten Şimşek de "Bizim kimseden para pul isteğimiz yok. Jeotermal şirketler şunu bilsinler ki; Kızılcaköy ve Aydın'a jeotermal santrali kuramayacaklar. Ne günahı vardı da o toprakları kuruttunuz. Bizler Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten bize miras kalan bu vatan toprağını kimseye vermeyeceğiz. Havasının, suyunun, toprağının kirlenmemesi için 12 aydır nöbetteyiz. Sonuna kadarda mücadele vereceğiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

'AYDINLI, 'MENDERES OVASI'NI ÖLDÜRMEYİN' DİYOR'

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ise şunları söyledi:

"Toprak için, su için, hava için, beşikteki bebeklerinin geleceği için buradan Büyük Menderes Ovası'nın bağrına bir taneden fazla hançer saplayanlara karşı hayatı savunan Aydınlılar için kulakları sağır olmuş olanlara sesleniyorum. Gözleri görmeyenlere sesleniyorum. Aydınlı ayağı kalktı. Aydınlı, 'Menderes Ovası'nı öldürmeyin' diyor. Bu suyu çocuklar, hayvanlar, böcekler içiyor. Bu havayı hepimiz soluyoruz. Nefes bir kere alınamadığında hayat biter. Havayı, suyu ve toprağı kirletenler biliniz ki, yürekleri kirli olanlardır. Kaz dağlarında aynı mücadele veriliyor, bugün orada da STK ve milletvekillerimiz nöbet tutuyor. Salda Gölü'nde de aynı mücadele veriliyor. Aydınlının havasını neden zehirliyorsunuz."



Kaynak: DHA