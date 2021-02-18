Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 kişiyi yakaladı.

Bunlardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 5'i serbest bırakıldı.

Bu arada hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan E.B.'nin başkasına ait kimliği kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol