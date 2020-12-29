Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı
29.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:45
Aydın'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol