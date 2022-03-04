Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Haberler

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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

Aydın'da, haklarında basit yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da, haklarında basit yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Haberler

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