Aydın'da cenaze namazlarına korona önlemi
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Aydın'da cenaze namazlarına korona önlemi

16.11.2020 20:36 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:40
Aydın'da cenaze namazlarına korona önlemi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde cenaze törenlerine yeni düzenleme getirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde cenaze törenlerine yeni düzenleme getirildi. Koronavirüs hasta sayılarında hızla artış olması nedeniyle cenazelerin artık vakit namazlarının ardından kaldırılmayacağı açıklandı.

Ülke genelinde özellikle de havaların soğuması ile birlikte koronavirüs salgınının artış göstermesinden dolayı tedbirler arttırılmaya başlandı. 65 yaş üstü yaşlıların 10.00 ila 16.00 saatleri arası dışarı çıkması, şehrin belli noktalarında sigara içme yasakları gibi uygulamalar getirilirken, Nazilli'de ayrıca cenazelerde oluşan kalabalığı ve oluşabilecek bulaş riskini engellemek için cenazelerin vakit namazlarının ardından kaldırılması yasaklandı. Cenazeler, camiden sabah 10.00 ile 14.00 saatlerinde ya da istenirse mezarlıklardan kaldırılacak.

Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, ilçede alınan kararın koronavirüs tedbirleri açısından uygun olacağını belirterek, "Cenaze namazları camide de kılınıyor mezarlıkta da kılına biliniyor. Bir süredir vakit namazlarının ardından kılınıyordu ancak tedbir amaçlı vakit namazlarının ardından cenaze namazı kılınmayacak. Çünkü özellikle Cuma namazlarından sonra ve vakit namazlarının ardından kılınınca çok kalabalık olabiliyor. Bu durum karşısında hem cami cemaati hem de cenaze için vatandaş gelince kalabalık artıyor ve mesafe bazen korunamıyor. Kalabalığı azaltmak için koranavirüs tedbirleri kapsamında böyle bir kararın alınması uygun olur. Sabah saat 10.00'da ya da öğlen saat 14.00'te cenaze namazları kılına biliyor. Cenaze sahibi camide değil de mezarlıkta kılınmasını isterse mezarlıkta da kılına biliniyor"dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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