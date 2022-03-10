Aydın'da çaycılık yapan baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da çaycılık yapan baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da çaycılık yapan baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Aydın'daki sanayi sitesinde çay ocağı işleten baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aydın'daki sanayi sitesinde çay ocağı işleten baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, 8 Mart'taki olayın ardından kaçan şüpheliler E.A. ile M.M'yi Kocagür Mahallesi'nde operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Efeler ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir tamirci dükkanında, kavga çıktığının bildirilmesi üzerinde bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Bıçakla yaralanmış bulunan çay ocağı işletmecisi Mehmet Şükrü Eviz (55) ile oğlu Sezai Eviz (24), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Sezai Eviz'in çay götürdüğü tamirhanedeki 2 müşteriyle kavga ettiği ve olaya baba Mehmet Şükrü Eviz'in de karıştığı öğrenilmişti.

Baba ile oğlun bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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