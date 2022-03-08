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"Çay" tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da bir iş yerinde "çay" tartışması nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'da bir iş yerinde "çay" tartışması nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı.

Merkez Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir tamirci dükkanında kavga ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan çay ocağı işletmecisi Mehmet Şükrü Eviz (55) ve oğlu Sezai Eviz (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu tamirci dükkanına çay götüren Sezai Eviz'den, iş yerine müşteri olarak gelen kişinin bir çay daha bırakmasını istediği ancak Eviz'in onu başka bir yere götüreceğini söylediği, bunun üzerine aralarında önce tartışma ardından kavga çıktığı iddia edildi.

Kavgaya daha sonra Eviz'in babası Mehmet Şükrü Eviz ile 1 kişinin daha karıştığı, olay sonrası baba ile oğlunun bıçakla yaralandığı öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çay tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Çay tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Çay tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

Çay tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Efeler, Polis, kavga, Aydın, Güncel, Haberler

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