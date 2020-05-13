Aydın'da canlı doğan bebek sayısı azaldı
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Aydın'da canlı doğan bebek sayısı azaldı

Aydın'da canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 13 bin 375 iken, bu sayı yüzde 5,7 azalarak 2019 yılında 12 bin 608 olarak gerçekleşti.

Aydın'da canlı doğan bebek sayısı azaldı
13.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:33

Aydın'da canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 13 bin 375 iken, bu sayı yüzde 5,7 azalarak 2019 yılında 12 bin 608 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Doğum İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 13 bin 375 iken, bu sayı yüzde 5,7 azalarak 2019 yılında 12 bin 608 olarak gerçekleşti. 2019 yılında Aydın'da canlı doğan bebeklerin yüzde 51,2'si 6 nim 449 erkek bebek, yüzde 48,8'i 6 bin 159 kız bebeklerden oluştu. Türkiye genelinde ise canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 252 bin 745 iken, bu sayı yüzde 5,5 azalarak 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 olarak gerçekleşti.

Toplam doğurganlık hızı 1,67

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Aydın'da 2019 yılında 1,67 çocuk oldu. Türkiye için toplam doğurganlık hızı ise 2019 yılında 1,88 çocuk oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne izledi. 2019 yılında Aydın 1,67 çocuk olan toplam doğurganlık hızı ile tüm iller arasında Yozgat ve Trabzon ile birlikte 44. sırada yer aldı.

Kaba doğum hızı binde 11,4

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Aydın'da 2019 yılında binde 11,4 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı, 2019 yılında binde 14,3 olarak gerçekleşti.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,8 ile Şırnak, binde 25,1 ile Muş ve binde 24,8 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,8 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,2 ile Zonguldak, binde 9,3 ile Kastamonu ve binde 9,4 ile Giresun, Karabük ve Bartın izledi. 2019 yılında Aydın binde 11,4 olan kaba doğum hızı ile tüm iller arasında Bilecik ile birlikte 53. sırada yer aldı.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,3

İlk doğumunu 2019 yılında yapan annelerin ortalama yaşı Aydın'da 26,3 olurken bu değer Türkiye için 26,4 olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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