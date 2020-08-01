Aydın'da çamlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akçaova Mahallesi dağlık kesimindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA