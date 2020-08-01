Aydın'da çamlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Aydın'da çamlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Aydın'da çamlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
01.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:02

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akçaova Mahallesi dağlık kesimindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

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