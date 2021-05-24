Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir caminin malzeme deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir caminin malzeme deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahalle Camisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında depoda bulunan 11 yaşındaki M.A.Ö, ağabeyi tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kısa sürede deponun tamamına yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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