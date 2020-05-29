Aydın'da camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi
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Aydın'da camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi

Aydın'ın 17 ilçesinde camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi.

Aydın'da camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi
29.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:06

Aydın'ın 17 ilçesinde camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi.

İl Müftülüğü Külliye Camisinin avlusunda düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan İl Müftüsü Ercan Aksu, camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı 17 ilçede belirlenen camilerde kurban kesildiğini, etlerinin de ihtiyaç sahiplerine verileceğini söyledi.

Aksu, camilerde sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde de gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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