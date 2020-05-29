Aydın'da camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi
Aydın'ın 17 ilçesinde camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi.
29.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:06
Aydın'ın 17 ilçesinde camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi.
İl Müftülüğü Külliye Camisinin avlusunda düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan İl Müftüsü Ercan Aksu, camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı 17 ilçede belirlenen camilerde kurban kesildiğini, etlerinin de ihtiyaç sahiplerine verileceğini söyledi.
Aksu, camilerde sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde de gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.
Kaynak: AA