Aydın'da camiden klima ünitesini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da camiden klima ünitesini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da camiden klima ünitesini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde camiden klima ünitesini çaldıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde camiden klima ünitesini çaldıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi 208 Sokak'taki Dükkanönü Camisi'nin Kuran kursu odasındaki klimanın dış ünitesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin S.M.Y. ve N.Y. olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'da camiden klima ünitesini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 21:00:32. #1.16#

title