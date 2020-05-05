Aydın'da camiden kablo çalmaya çalışan kişi yakalandı
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Aydın'da camiden kablo çalmaya çalışan kişi yakalandı

Aydın'da camiden kablo çalmaya çalışan kişi yakalandı
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

Aydın'ın Nazilli ilçesinde caminin elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde caminin elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Yeni Mahallede bulunan Hacı Ethem Camisinin bahçesinde bulunan kabloları kerpetenle kesen bir kişiyi farkeden vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen bekçi ve polis ekiplerini gören şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçundan çok sayıda kayıt bulunduğu tespit edilen İsmet İ, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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