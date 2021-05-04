Aydın'da cami tuvaletinden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
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Aydın'da cami tuvaletinden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Aydın'da cami tuvaletinden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da cami tuvaletinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'da cami tuvaletinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi cezaevine gönderildi.

Efeler ilçesindeki Bey Camisi'ne ait tuvaletin işletmeciliğini yapan Mehmet Şahin, kasadaki paraların bir kısmının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Tespit edilen şüpheliler A.İ ve F.G, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Aynı tuvaletten daha önce de para çalındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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