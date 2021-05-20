Aydın'da çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yangında zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aytepe mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 10 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun