Aydın'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
29.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:39
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hasan Can (45) dengesini kaybederek düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun