Aydın'da çalınan motosiklet Manisa'da bulundu
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Aydın'da çalınan motosiklet, Manisa'nın Akhisar ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Aydın'da çalınan motosiklet, Manisa'nın Akhisar ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Süleymanlı Mahallesi'nde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş bir motosiklet buldu.
Ekiplerce yapılan kontrolde 09 RG 237 plakalı motosikletin 5 ay önce Aydın'ın Nazilli ilçesinden çalındığı belirlendi.
Motosiklette parmak izi çalışması yapıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri