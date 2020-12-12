Aydın'da çaldıkları eşyaları satan iki kişi tutuklandı
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Aydın'da çaldıkları eşyaları satan iki kişi tutuklandı

12.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:19
Aydın'da çaldıkları eşyaları satan iki kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çaldıkları eşyaları sattığı belirlenen 2 kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çaldıkları eşyaları sattığı belirlenen 2 kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yenimahalle'deki bir evden çaldıkları 2 televizyon ve 1 müzik setini H.T'ye satan Ş.G'yi ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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