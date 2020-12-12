Aydın'da çaldıkları eşyaları satan iki kişi tutuklandı
12.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:19
Aydın'ın Germencik ilçesinde çaldıkları eşyaları sattığı belirlenen 2 kişi cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çaldıkları eşyaları sattığı belirlenen 2 kişi cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yenimahalle'deki bir evden çaldıkları 2 televizyon ve 1 müzik setini H.T'ye satan Ş.G'yi ve M.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık