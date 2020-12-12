Aydın'da çaldıkları eşyaları satan iki kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çaldıkları eşyaları sattığı belirlenen 2 kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yenimahalle'deki bir evden çaldıkları 2 televizyon ve 1 müzik setini H.T'ye satan Ş.G'yi ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık