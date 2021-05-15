Aydın'da buzağı hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, buzağı hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, buzağı hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Metin Özgüren, ahırdaki buzağının çalındığını fark edince, jandarmaya bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen bir otomobili takibe aldı. Ovaemir Mahallesi'nde durdurulan araçtaki şüpheliler T.Ü, B.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklandı.

Çalınan buzağı ise sahibine teslim edildi.

Hayvanının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Özgüren, jandarmaya teşekkür etti.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan N.M. adlı zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı