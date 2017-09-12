Aydın'da Büyükbaş Hayvan Sayısı 347 Bin 841 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Aydın'da Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısının 347 bin 841, koyun sayısı 204 bin 111, keçi sayısı ise 101 bin 085 olarak açıklandı.



TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı 2017'nin Haziran ayında 14,9 milyon baş oldu.Aydın'da sığır sayısı 347 bin 841, koyun sayısı 204 bin 111 ve keçi sayısı 101 bin 085 olarak bildirildi. Denizli'de sığır sayısı 250 bin 251, koyun sayısı 409 bin 084 ve keçi sayısı 180 765 olurken, Muğla'da sığır sayısı 217 bin 985, koyun sayısı 188 bin 325 ve keçi sayısı 245 bin 418 olarak açıklandı.



Büyükbaş hayvan sayısı 2017'nin Haziran ayında 14,9 milyon baş oldu



Büyükbaş hayvan sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 14 milyon 817 bin baş, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyon 573 bin baş oldu. Koyun sayısı 33 milyon 562 bin baş, keçi sayısı da 11 milyon 11 bin baş olarak gerçekleşti.



Kümes hayvanı sayısı 2017'nin Haziran ayında 351 milyon adet oldu



Et tavuğu sayısı, 2017 Haziran ayı sonu itibariyle 230 milyon 820 bin olurken, yumurta tavuğu sayısı 114 milyon 963 bin oldu. Hindi sayısı 3 milyon 534 bin, ördek sayısı 529 bin, kaz sayısı da 924 bin olarak gerçekleşti. - AYDIN