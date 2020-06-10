Aydın'da buğday hasat şenliği gerçekleşti
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Aydın'da buğday hasat şenliği gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Buğday Hasat Şenliği, Çakmar Güney Kampüsü'nde gerçekleşti.

Aydın'da buğday hasat şenliği gerçekleşti
10.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:10

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Buğday Hasat Şenliği, Çakmar Güney Kampüsü'nde gerçekleşti.

Buğday Hasat Şenliği'ne, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, akademik ve idari personel ile basın mensupları katıldı.

Biçerdövere binerek ilk buğday hasadını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesinin bölgenin tarım potansiyelinin işlenmesi noktasında son derece önemli bir rol üstlendiğini belirterek "Üniversitemizin gözbebeği fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültemizin uygulama alanlarında bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla, bölgemizin iklim koşullarını göz önünde bulundurarak, verim alabildiğimiz tohumların kalitelerine göre sınıflandırmasını yapıyor, çiftçinin en yüksek verimi almasını hedefliyoruz. Bu vesileyle bölgemize ve üreticimize katkılar sunacak olmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

Ziraat Fakültesinin ekilebilir alanlarda 2 milyon olan gelirinin, 3 milyona çıkması sebebiyle Fakülte yönetimini ve emeği geçenleri tebrik eden Rektör Aldemir, "Ziraat Fakültemiz pandemi döneminde de Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi ara vermeden üretimine devam etti. Bugün gerçekleştirilen buğday hasat şenliği sayesinde, raflarda olan bilgilerin ilk kez sahaya inmesi, çiftçilerin daha fazla verim alabileceği ürünlerin işaret edilmesi çok değerlidir" diyerek destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Buğdayın, insanlığın en temel besin kaynağı olduğuna vurgu yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Dedem buğday eken zarar görmez derdi. Tüm canlıların olmazsa olmazı bir üründür buğday. Ziraat Fakültemizin yönlendirmeleriyle, pandemi döneminde de çiftçi kardeşlerimizin ürünlerini ekmeye devam etmesi, Koçarlı için gurur kaynağıdır. Fakültenin diğer ürünlerle ilgili çalışmaları devam ediyor. Halkla iç içe yürütülen bu çalışmalar, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirecektir" dedi.

Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ise köylünün en mutlu olduğu günlerden birini yaşadıklarını ifade ederek, fakülte arazisinin Menderes Nehri'ne yakın oluşu nedeniyle en verimli alanlarda olduklarını söyledi.

Ülkemizin kritik bir süreçten geçtiği pandemi döneminde, üretmenin ve bunu ülke ekonomisine kazandırmanın önemine dikkat çeken Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Türkiye'de çiftlik içinde çalışmalarını yürüten tek Ziraat Fakültesi olduğumuz için şanslıyız. Ekilebilir alanda hiç boş yer bırakmadan ürünlerimizi ektik. Elde ettiğimiz ürünlerle Fakültemizin gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. ADÜ Ziraat Fakültesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Üreticilerimizin daha fazla kazanç sağlaması pratikteki temel amacımız. Bugün buğday hasadını gerçekleştirdiğimiz tören, bu açıdan büyük önem taşıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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