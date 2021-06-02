Aydın'da Buğday Hasadı Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da Buğday Hasadı Sürüyor

Aydın'da Buğday Hasadı Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem dekara ortalama 600 ila 850 kilogram verim elde edildiğini açıkladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem dekara ortalama 600 ila 850 kilogram verim elde edildiğini açıkladı. Haber: Aydın İl Enformasyon

Aydın'da buğday hasadı sürüyor.

Arazilerdeki incelemelerin ardından yazılı açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ahmet Ökdem, açıklamasında dekarda 600 ila 850 kilogramlık verim alındığını söyledi.

???????

Ökdem buğday ekim alanının bir yılda genişlediğini de belirtti. Buğday tarımının 208 bin dekardan 241 bin dekara yükseldiğini ifade etti.

Geçen yıl 3 bin 500 dekarda ekili olan alanın, bu yıl 10 bin dekar olduğunu ifade eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı "Nisan yağmurları olmadığı için korkmuştuk. Ancak rekolteden memnunuz. Bölgede kuraklıktan dolayı buğday ekim alanı arttı, daha fazla buğday ekildi. Üreticiler hayvan otlatılması için ektikleri alana bu yıl buğday ekti. Hasada çok tedirgin başlayacaktık ancak Sayın Cumhurbaşkanımız taban fiyatlarını çok iyi açıkladı. Üreticilerimiz de fiyatlardan memnun, bu durumda para kazanır. " diye konuştu. aydın buğday hasat verim

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da Buğday Hasadı Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:17:38. #1.13#

title