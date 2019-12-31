Aydın'da bu gece 2 bin 933 jandarma ve emniyet mensubu görev alacak
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Aydın'da bu gece 2 bin 933 jandarma ve emniyet mensubu görev alacak

Aydın'da yılbaşı dolayısıyla 2 bin 933 jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağı bildirildi.

31.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:58
Aydın'da bu gece 2 bin 933 jandarma ve emniyet mensubu görev alacak

'da yılbaşı dolayısıyla 2 bin 933 ve emniyet personelinin görev yapacağı bildirildi.

Yeni yıl dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerini artırdı.

Asayiş, terör, kaçakçılık ve trafik ekiplerinin yer aldığı 2 bin 933 jandarma ve emniyet personeli il genelinde görev alacak.

Ekiplerin, vatandaşın güven ve huzur içinde yılbaşını geçirmeleri için görev başında olacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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