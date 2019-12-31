Aydın'da bu gece 2 bin 933 jandarma ve emniyet mensubu görev alacak
Aydın'da yılbaşı dolayısıyla 2 bin 933 jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağı bildirildi.
Aydın'da yılbaşı dolayısıyla 2 bin 933 jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağı bildirildi.
Yeni yıl dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerini artırdı.
Asayiş, terör, kaçakçılık ve trafik ekiplerinin yer aldığı 2 bin 933 jandarma ve emniyet personeli il genelinde görev alacak.
Ekiplerin, vatandaşın güven ve huzur içinde yılbaşını geçirmeleri için görev başında olacağı belirtildi.